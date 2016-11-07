Саакашвили заявил об уходе в отставку

Михаил Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста руководителя Одесской областной администрации Украины, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление Саакашвили в ходе брифинга.

Политик заявил: «Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо».

Вслед за этим Саакашвили, занявший губернаторский пост в мае 2015 года, пообещал до «полной победы» избавлять Украину от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация — набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».