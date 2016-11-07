Клинтон отменила праздничный салют после выборов

Претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон решила отменить ранее заказанное ею пиротехническое шоу в Нью-Йорке, которое должно было начаться через полчаса после закрытия избирательных участков в этом штате, пишет TMZ.

О решении кандидата в президенты сообщили сотрудники береговой охраны США, которые, в свою очередь, получили эту информацию от представителей избирательного штаба Клинтон. Причины отказа неизвестны.

Предполагалось, что фейерверк состоится над водами реки Гудзон, поэтому береговая охрана должна была быть задействована в обеспечении безопасности.

Ранее сообщалось, что Клинтон настолько уверена в победе на выборах президента, что уже готова заказать триумфальный салют в свою честь.

Некоторые полицейские, которых планировалось привлечь к охране порядка в ходе фейерверка, выразили недовольство тем, что их работа в данном случае может быть расценена как политическая поддержка Клинтон.