Samsung Galaxy S8 получит искусственный интеллект

Президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри объявил, что в Galaxy S8 появится виртуальный помощник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет The Korean Times.

«Galaxy S8 станет нашим первым смартфоном с технологией ИИ-ассистента. Это будет первым шагом в достижении нашего представления о том, как устройства с ИИ способны сделать жизнь людей удобнее», — заявил он на пресс-конференции.

По словам Йонг Ри, виртуальный ассистент будет выполнять все действия самостоятельно. Он также будет способен на взаимодействие со сторонними устройствами и сервисами.

Идея будет реализована на платформе недавно приобретенного стартапа Viv, который занимался созданием умного помощника.

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Samsung до сих пор не может установить причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7 и привлекла к расследованию создателей грядущего флагмана Galaxy S8.