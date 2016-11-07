Сбербанк может создать российский аналог AliExpress

Сбербанк работает над проектом запуска «национальной экосистемы» по примеру китайской Alibaba Group и других крупнейших мировых компаний в сфере интернет-коммерции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами банка.

У той же Alibaba Group есть сайт Alibaba.com — ее основной актив и торговая площадка для организаций. А также AliExpress.com — популярный интернет-магазин, продающий товары в розницу.

Сбербанк, пишет издание, также предполагает, что его проект будет оказывать услуги как частным лицам, так и бизнесу в самых разных областях — от образования и здравоохранения до строительства.

По словам одного из источников газеты, рассматриваются три сценария строительства «экосистемы»:

- реализация проекта исключительно силами Сбербанка,

- партнерство с «Яндексом», Mail.ru Group или другой крупной российской интернет-компанией,

- привлечение иностранной, скорее всего китайской, компании.

В банке оценивают, что к 2025 году объем экономики такого проекта может составить 65 трлн рублей.