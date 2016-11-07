В Шереметьево задержан подозреваемый в убийстве чемпиона по кикбоксингу

В московском аэропорту Шереметьево задержан мужчина, которого подозревают в убийстве двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова, сообщается на сайте МВД.

Злоумышленника задержали на борту самолета, вылетавшего в Баку.

Преступление было совершено 6 ноября. Тогда же на парковке торгового центра на юго-западе столицы возле машины был обнаружен труп 29-летнего Джабраилова.

Полиция установила, что спортсмен скончался в результате огнестрельного ранения. В убийстве подозревают знакомого погибшего — 31-летнего уроженца Северо-Кавказского региона.

По предварительным данным полиции, мужчины на одной машине подъехали к торговому центру. На парковке у них возник конфликт на финансовой почве. «В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил при себе незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся», — говорится в сообщении.