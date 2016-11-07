«Доктор Стрэндж» за первый уикэнд собрал половину бюджета

За первый уикэнд снятый по комиксам вселенной Marvel фильм «Доктор Стрэндж» собрал в прокате в США и Канаде 85 млн долларов. По версии портала BoxOfficePro, он возглавил список самых кассовых кинолент минувших выходных.

В главной роли снялся известный британский актер Бередикт Камбербетч. В мировом прокате история нейрохирурга, утратившего возможность оперировать из-за несчастного случая, но научившегося магии, собрала 240 млн долларов, при бюджете фильма 165 млн долларов.

Второе место знал мультфильм «Тролли», озвученный Джастином Тимберлейком и Анной Кендрик. За прошедшие выходные он собрал 54,6 млн долларов.

Военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести» собрала за уикэнд 14,8 млн долларов.

В России и СНГ «Доктор Стрнэдж» также стал лидером проката, собрав за выходные 533,2 млн рублей. Общий сбор составляет 984,8 млн рублей, сообщает Kinobusiness.com.

«Тролли» в России и СНГ сохранили за собой второе место в прокате, собрав за уикэнд 267,6 млн рублей, при общей сумме сборов 629,8 млн рублей.

Треть место досталось «Девушке в поезде», собравшей 118,9 млн рублей за выходные.