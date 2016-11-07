Сирийские студенты встали на защиту российских дипломатов в Москве

Акция протеста сирийских студентов состоялась сегодня вечером у посольства Великобритании в Москве, передает РИА Новости.

«Именно там, в Англии, была угроза для российских дипломатов», — пояснил президент Союза сирийских студентов в России Рамадан Мусса. По его словам, участники акции пришли — даже несмотря на дождливую погоду, — чтобы заявить: «Руки прочь от России, от российских дипломатов, руки прочь от Сирии».

Мусса уточнил, что в акции протеста приняли участие около полусотни студентов из Сирии.

Напомним, 4 ноября у британского посольства в Москве тоже проходила акция протеста с участием около 500 человек, которые таким образом ответили на аналогичный митинг возле российского посольства в Лондоне.