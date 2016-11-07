Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по фактам взрыва и пожара на траулере «Новоульяновск» в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«По факту происшествия, произошедшего в Охотском море на борту рыболовецкого траулера "Новоульяновск", проводится процессуальная проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователями в рамках проверки выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение», — сообщили агентству.

Ранее стало известно, что в 3 часа утра 7 ноября на борту судна произошел взрыв картера главного двигателя, повлекший пожар. В результате погиб моторист судна, двое членов экипажа получили ранения. В настоящее время все очаги возгорания на траулере локализованы. Судно дрейфует, из-за погодных условий экипаж, 84 человека, эвакуировать пока не удается.

8 ноября к судну, если позволит погода, вылетит вертолет. Сейчас в районе происшествия северо-западный ветер 18 м/с, высота волны достигает 3,5 метров.