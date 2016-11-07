Мемория. Лев Троцкий

7 ноября 1879 года родился революционер Лев Троцкий.

Личное дело

Лев Давидович Троцкий (Бронштейн, 1879 – 1940) родился селе Яновка Херсонской губернии в семье зажиточного землевладельца. Учился в реальном училище в Одессе, затем в Николаеве, где вступил в один из первых социал-демократических кружков и начал вести нелегальную пропаганду среди рабочих. Женился на революционерке Александре Соколовской. В 1898 году был арестован и в 1899 году приговорен к четырем годам ссылки в Иркутской губернии. В ссылке у него родились две дочери. В 1902 году ему удалось бежать из ссылки за границу с помощью поддельного паспорта на фамилию Троцкий, с тех пор эта фамилия стала его псевдонимом.

Троцкий поселился в Лондоне, где сблизился с лидерами российской социал-демократии. В октябре 1902 года он познакомился с Лениным, по рекомендации которого стал сотруднком «Искры». Но уже на 2-м съезде РСДРП в августе 1903 года выступил против Ленина и примкнул к фракции меньшевиков, которую возглавлял Ю. Мартов.

В 1903 – 1904 годах Троцкий работает над теорией перманентной революции. В 1903 году в Париже женился на Наталье Седовой.

В 1905 году Лев Троцкий нелегально вернулся в Россию. Возглавил петербургский Совет рабочих депутатов, был арестован и вновь приговорен к ссылке в Сибирь. Снова бежал и отправился в Лондон, где в 1907 году принял участие в пятом съезде РСДРП. В этот раз он не примкнул ни к фракции большевиков, ни к фракции меньшевиков.

В 1908 – 1912 годах издавал в Вене газету «Правда». Когда с 1912 года большевицкая фракция начала выпуск своей газеты «Правда», Троцкий был этим недоволен, но сделать ничего не смог и печатать свою «Правду» прекратил. На общепартийной конференции в Вене в августе 1912 создал вместе с лидерами меньшевиков антибольшевистский «Августовский блок».

Во время Балканских войн 1912–1913 годов Троцкий был фронтовым корреспондентом газеты «Киевская мысль». Когда началась Первая мировая поселился в Швейцарии, затем переехал во Францию. Троцкий занял последовательную антивоенную позицию, требуя от социалистических партий всех стран отказа от какого-либо сотрудничества с правительствами стран, ведущих войну. Опубликовал брошюру «Война и Интернационал», где призвал к созданию революционным путем «Соединенных Штатов Европы». В 1916 году выслан из Франции в Испанию, где был арестован и выслан в США. С января 1917 года сотрудничал в газете «Новый мир», издававшейся в Нью-Йорке.

В марте 1917 года, когда пришли вести о свержении монархии в России, Троцкий решил вернуться на родину. Однако был задержан канадскими властями как лицо, могущее повредить военным усилиям союзников. Спустя некоторое время он был освобожден благодаря заступничеству российского Временного правительства и в мае прибыл в Петроград.

Возглавив сначала немногочисленную группу социал-демократов «межрайонцев», Лев Троцкий вскоре вступил вместе со своими сторонниками в большевистскую партию, где быстро стал одним из лидеров. Он сыграл огромную роль в «распропагандировании» и переходе на сторону большевиков солдат стремительно разлагавшегося Петроградского гарнизона. После неудачной попытки свержения Временного правительства в июле 1917 года Ленин и Зиновьев ушли в подполье, чтобы избежать ареста. Троцкий, заявивший о своей солидарности с ними, был арестован и подвергнут тюремному заключению в «Крестах». Освобожден 15 сентября после краха Корниловского мятежа.

Избранный в ЦК большевистской партии, Троцкий стал в этот период ее фактическим руководителем. Он поддерживал идею Ленина о необходимости немедленного восстания, против которой выступало большинство большевистских лидеров. Благодаря таланту оратора получил огромную популярность среди рабочих и солдат Петрограда. 12 (25) октября инициировал создание Советом Военно-революционного комитета для защиты Петрограда от контрреволюционных сил. Возглавил подготовку вооруженного выступления и был его фактическим руководителем.

В первом большевицком правительстве Лев Троцкий получил пост наркома иностранных дел. Организовал оборону Петрограда от наступавших на него войск генерала Петра Краснова. Руководил переговорами в Брест-Литовске, затягивая их в надежде на быстрое распространение революции в странах Европы. После ультиматума Германии и угрозы Ленина уйти в отставку в случае неподписания мирного договора Троцкий был вынужден пойти на заключение Брестского мира.

После этого Лев Троцкий ушел в отставку с поста наркоминдела, но быстро был назначен на новые посты. Все они были связаны с управлением армией. С 14 марта 1918 года он становится наркомом по военным делам, с 28 марта – председателем Высшего военного совета, с апреля – наркомом по морским делам, с 6 сентября – председателем революционного военного совета РСФСР.

Фактически Лев Троцкий стал создателем Красной армии и ее командующим в годы гражданской войны, добившись, чтобы она стала сплоченной силой, и наведя строгую дисциплину в войсках. Военными операциями он руководил из специального поезда, превращенного в подвижный главный штаб и перемещавшегося с одного фронта на другой.

В марте 1919 года Лев Троцкий вошел в состав первого Политбюро ЦК РКП(б). Участвовал в создании Коминтерна. С 20 марта по 10 декабря 1920 временно исполнял обязанности наркома путей сообщения, жесткими мерами восстановив работу железнодорожного транспорта.

Во время внутрипартийной дискуссии о профсоюзах (конец 1920 – начала 1921) Троцкий требовал сохранения в управлении страной методов «военного коммунизма» и милитаризации профсоюзов. Настаивал на том, что индустриализацию в РСФСР надо строить на системе принудительного труда и поголовной коллективизации. Фактически с окончанием Гражданской войны Троцкий собирался не демобилизовать армию, а, наоборот, милитаризовать народное хозяйство.

К 1922 году, когда здоровье Ленина начало ухудшаться и он отошел от дел, в Политбюро началась борьба за власть между объединившимися Каменевым, Зиновьевым и Сталиным с одной стороны и Троцким - с другой. Постепенно он оказался оттеснен от реальных рычагов власти бюрократическим партийным аппаратом.

После смерти Ленина возможности Троцкого сократились еще сильнее, но он еще мог открыто критиковать политику, проводимую его противниками. Однако поддержкой среди старых большевиков он не пользовался, скорее они видели в нем опасность. На XIII съезде в мае 1924 года Троцкий подвергся резкой критике. В ответ осенью он опубликовал статью «Уроки Октября», где осудил поведение Зиновьева и Каменева во время Октябрьской революции и возложил на них ответственность за провал коммунистического восстания в Германии в 1923 году.

В январе 1925 года Троцкий вынужден был уйти с поста председателя Реввоенсовета и впоследствии занимал лишь второстепенные посты в аппарате управления народным хозяйством. Вскоре Каменев и Зиновьев, ставшие теперь конкурентами Сталина, тоже утратили власть.

В 1926 году Троцкий, Зиновьев и Каменев возглавили так называемую объединенную оппозицию, выступившую с резкой критикой сталинского руководства. Однако все ключевые позиции в партийном и государственном аппаратах уже были в руках Сталина. Троцкий был выведен из Политбюро и ЦК ВКП(б) за «антипартийную деятельность» и «мелкобуржуазный уклон», а в ноябре 1927 года исключен из партии. В январе 1928 года его отправили в ссылку в Алма-Ату. В ссылке он продолжал свою оппозиционную деятельность, поддерживая связь со своими единомышленниками. В 1929 году Троцкий вместе с семьей был изгнан из Советского Союза.

В 1929–1933 годах Лев Троцкий жил с женой и старшим сыном Львом Седовым в Турции на Принцевых островах в Мраморном море. Правительства многих стран отказывались принимать Троцкого, и он был вынужден переезжать из страны в страну. В 1933 году перебрался во Францию, а в 1935 – в Норвегию. Издавал «Бюллетень оппозиции», написал книги «Моя жизнь», «История русской революции», «Преданная революция». Был активном критиком политики Сталина, индустриализации и коллективизации, называл установившийся в СССР режим «бюрократическим перерождением диктатуры пролетариата». По словам Троцкого, «свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции». В конце 1936 года Лев Троцкий уехал в Мексику, где поселился на вилле в предместье Мехико Койокане. В 1938 объединил группы своих сторонников по всему миру в IV Интернационал.

20 августа 1940 года агент советской разведки Рамон Меркадер, проникший в окружение Троцкого, пришел к нему, сказав, что хочет показать свою рукопись. Когда Троцкий стал читать бумаги, Меркадер нанес ему удар по голове спрятанным под пальто ледорубом. Он этой раны 21 августа 1940 года Лев Троцкий умер. Похоронен во дворе своего дома в Койокане.

Чем знаменит

Лев Троцкий, 1923 Художник Ю. Анненков

Выдающийся деятель партии большевиков, талантливый оратор и организатор, сыгравший ключевую роль в их приходе к власти и обеспечивший победу в Гражданской войне. Создатель Красной Армии. Прилагал энергичные усилия для установления строгой дисциплины, делал это железной рукой. В одном из его приказов говорилось: «если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым – командир». Троцкий приказал расстрелять каждого десятого солдата Второго Петроградского полка, самовольно бежавшего со своих боевых позиций. Привлекал на военную службу бывших царских офицеров («военспецов»). Личные энергия и смелость Троцкого не раз решали исход боев. Был одним из инициаторов красного террора и расстрелов заложников в Гражданскую войну. Идеолог троцкизма, приверженцы которого сохраняются как ультралевая политическая сила в целом ряде стран.

О чем надо знать

Поражение Троцкого в политической борьбе со Сталиным стало причиной гибели многих его родных. Его первая жена, Александра Соколовская, была расстреляна в 1938 году. Сын Лев Седов в том же году умер после операции по поводу аппендицита в русской клинике в Париже, существуют подозрения, что к его смерти причастны агенты НКВД. Второй сын, Сергей Седов, был расстрелян. Также были расстреляны жена Льва Седова и муж Зинаиды Волковой, двое сыновей сестры Троцкого Ольги. Дочь Троцкого Нина Невельсон умерла от туберкулеза в 1928 году во время его ссылки в Алма-Ату. Другая дочь, Зинаида Волкова, лечилась от туберкулеза в Германии и совершила самоубийство после требования немедленно покинуть страну.

Прямая речь

«Арена исторических действий становится необозримо великой, а земной шар — обидно малым. Чугунные полосы рельс и проволока телеграфа одели весь земной шар в искусственную сеть, точно школьный глобус. Деревней был мир до нашествия капитала. И вот пришел капитал и опустошил резервуары деревни, эти питомники национального тупоумия, и туго набил человеческим мясом и человеческим мозгом каменные сундуки городов. Через все препятствия, он физически сблизил народы земли, и на основе их материального общения повел работу их духовной ассимиляции. Он разворошил до дна старые культуры и беспощадно растворил в своем рыночном космополитизме те комбинации косности и лени, которые считались раз навсегда сложившимися национальными характерами».

Лев Троцкий «Наше Отечество во времени» (1908)

«Арест Синода и патриарха признать необходимым, но не сейчас, а примерно через 10-15 дней. Данные о Шуе опубликовать, виновных Шуйских попов и мирян – Трибуналу в недельный срок (коноводов – расстрелять). В течение этой же недели поставить процесс попов за расхищение церковных ценностей (фактов таких не мало). С момента опубликования о Шуе, печати взять бешеный тон, дав сводку мятежных поповских попыток в Смоленске, Питере и пр. После этого арестовать Синод. Приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей».

Из письма Льва Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) (1922)

«Принять рабочую революцию во имя возвышающего обмана — значит не только отвергнуть, но и оклеветать ее. Все социальные иллюзии, какие только набредило человечество — в области религии, поэзии, права, морали, философии — для того и служили, чтобы обмануть и связать угнетенных. Социалистическая революция срывает покровы иллюзий, «возвышающих», т. е. унижающих обманов, смывает (кровью) с реальности грим и в той мере сильна, в какой реалистична, целесообразна, стратегична, математична».

Лев Троцкий «Литература и революция» (1923)

«Революционер, когда нужно и можно, сламывает исторические препятствия насилием, когда нельзя — обходит, когда нельзя обойти — упорно и терпеливо подтачивает и дробит. Он — революционер потому, что не боится взрывать, применять беспощадное насилие, знает ему историческую цену. Он всегда стремится свою разрушительную и творческую работу развернуть в полном объеме, т. е. из каждой данной исторической обстановки извлечь максимум того, что она может дать для движения вперед революционного класса».

Лев Троцкий «Задачи коммунистического воспитания» (1923)

«В период своего подъема революция могла быть грубой и жестокой, но она была правдива. Она открыто говорила то, что думала. Политика Сталина лжива насквозь. В этом выражается ее реакционный характер. Реакция вообще лжива, ибо вынуждена скрывать свои действительные цели от народа. Реакция на фундаменте пролетарской революции лжива вдвойне. Можно сказать без всякого преувеличения, что термидорианский режим Сталина является самым лживым режимом в мировой истории. Вот уже в течение четырнадцати лет автору этих строк суждено служить главной мишенью термидорианской лжи».

Из предисловия к книге Льва Троцкого «Преступления Сталина» (1937)

«Уже на следующее утро состоялось первое пленарное заседание. Картина полностью изменилась. Троцкий был человеком совсем другого склада по сравнению с Иоффе. Не очень большие, острые и насквозь пронизывающие глаза за резкими стеклами очков смотрели на его визави сверлящим и критическим взглядом. Выражение его лица ясно указывало на то, что он лучше бы завершил малосимпатичные для него переговоры парой гранат, швырнув их через зеленый стол, если бы это хоть как-то было согласовано с общей политической линией. Поскольку я знал, что Троцкий особенно гордился своей диалектикой, я был полон решимости избежать всего, что могло бы дать ему материал для агитации среди немецких социалистов...»

Из воспоминаний немецкого дипломата Рихарда фон Кюльмана о переговорах в Брест-Литовске

11 фактов о Льве Троцком

Дальней родственницей Троцкого (дочерью двоюродного брата) была поэтесса Вера Инбер.

Троцкий использовал целый ряд псевдонимов: Перо, Антид Ото, Л. Седов, Старик и другие. Его сыновья выбрали фамилию Седов в качестве официальной.

В июле 1917 года Троцкий лично отбил у толпы популярного тогда эсеровского лидера, министра земледелия Временного правительства Виктора Чернова, хотя тот и был политическим противником Троцкого.

До того, как покушение на Троцкого совершил Меркадер, его попытался убить художник-коммунист Давид Сикейрос. Когда убийцы ворвались к нему и начали стрелять, Троцкий успел спрятаться с женой и внуком под кровать и уцелел.

Рамон Меркадер получил за убийство Троцкого звание Героя Советского Союза и орден Ленина.

Лев Троцкий стал прототипом хряка Снежка из романа Оруэлла «Скотный двор».

Многие цитаты из работ Льва Троцкого активно использовались в официальной пропаганде СССР вплоть до 1980-х годов без указания автора. Среди них «грызть гранит науки», «смычка города с деревней», «социалистическое отечество в опасности», «сын трудового народа». Именно Троцкий назвал Михаила Калинина «всероссийским старостой».

Существует версия, что Мойдодыр в сказке Корнея Чуковского – карикатурный образ Троцкого. Слова Мойдодыра «Стыд и срам» неоднократно повторялись в статьях Троцкого о литературе, где он критиковал сказки Чуковского.

Название Троцк носили город Гатчина (в 1923 – 1929 годах) и город Иващенково (в 1918 – 1929 годах, ныне Чапаевск).

Правнучка Льва Троцкого Нора Волкова стала известным психиатром в США. Она возглавляет Национальный институт по изучению злоупотребления наркотиками (National Institute on Drug Abuse).

Однофамильцем Троцкого изначально был выдающийся отечественный филолог-классик Иосиф Тронский, вынужденный сменить фамилию в 1938 году.

Материалы о Льве Троцком

Статья о Льве Троцком в русской Википедии

Статья о Льве Троцком в энциклопедии «Кругосвет»

Лев Троцкий в проекте «Хронос»

Произведения в библиотеке Максима Мошкова

Сайт, посвященный Льву Троцкому