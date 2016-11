Советники отстранили Трампа от ведения собственного микроблога

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп отстранен от ведения собственной страницы в Twitter, сообщает The Hill.

Как сообщает газета, его резкие высказывания неоднократно становились источником «головной боли» для предвыборного штаба. Издание также напомнило, что Трамп неоднократно использовал свой микроблог для того, чтобы очернять своих соперников и представлять читателям «нефильтрованный взгляд» по поводу его позиций.

После поста о том, что действующий президент США Барак Обама не должен участвовать в предвыборной кампании Хиллари Клинтон, микроблог Трампа будет вести его пресс-секретарь Хоуп Хикс.

Thank you Pennsylvania- I am forever grateful for your amazing support. Lets MAKE AMERICA GREAT AGAIN! #MAGA https://t.co/HfihPERFgZ pic.twitter.com/Q8PXiktPqD