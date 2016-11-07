Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 ноября 2016, понедельник, 19:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
07 ноября 2016, 18:19
Украина Яндекс

Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one

Яндекс.Деньги
Яндекс.Деньги

Национальный банк Украины запретил использовать на территории страны четыре платежные системы: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one, передает сайт украинского телеканала UBR. 

 «В связи с тем, что правила использования электронных денег указанных выше торговых марок Национальным банком Украины не согласовывались, оказание услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено», говорится в сообщении регулятора. При этом, данным документом Нацбанк Украины согласовал использованиевнутригосударственной работы системы WebMoney.UA.

В «Яндекс.Деньги» и Qiwi заявили, что они не работают на территории Украины, отмечает RNS

Однако «Коммерсантъ» отмечает, что в пресс-службе «Яндекс.Денег» рассказали, что сервис компании работает по лицензии Центробанка России в соответствии с законодательством РФ по всему миру, то есть везде, где есть интернет. 

В компании подчеркнули, что не могут контролировать, «как соотносится использование сервиса с законодательством той или страны: в каждом государстве свои законы, знать и соблюдать которые — обязанность граждан этих стран». 

Напомним, в октябре целый ряд россиийских платежных систем попал под новые санкции Украины. Среди них, в частности, «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Алексей Кудрин
Кудрин предрек двукратный рост российской экономики за 20 лет
Петр Порошенко вручает Михаилу Саакашвили удостоверение губернатора Одесской области
В Киеве заявили о готовности президента подписать отставку Саакашвили
Яндекс.Деньги
Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one
Приднестровье
В Одессе договорились о выводе российской группировки из Приднестровья
Пробка в Москве
В Москве за сутки зафиксировали более 560 ДТП
Архив новостей

Самое читаемое

Поцелуй Дональда Трампа и Владимира Путина
Видео дня. «Поцелуй» Путина и Трампа
Виктор Янукович и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ
СМИ рассказали о тайной встрече Путина с Януковичем
Наталья Поклонская в платье
Поклонская приписала Суворову слова Грибоедова
Полицейские в США
Державший женщину на цепи фермер из США сознался в семи убийствах
Альфред Кох
Заметки на полях умных книжек
18:59 Медведев выразил опасения о возможном распаде ВТО
18:43 В Киеве заявили о готовности президента подписать отставку Саакашвили
18:40 Ярош заявил о готовности штурмовать администрацию Порошенко
18:27 Участница гонок на «Гелендвагене» получила 40 часов обязательных работ
18:19 Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лев Троцкий
Лев Троцкий в Мехико, 1940
7 ноября 1879 года родился революционер Лев Троцкий.
18:13 В Курске срубили поклонный крест на месте массовых репрессий
17:54 Раскритиковавший Кадырова чеченец пропал без вести
17:46 Олег Сысуев: Публикации о якобы имеющейся связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками - глупость
17:28 ЕР поддержала запрос о проверке Альфа-Банка на связь с украинскими силовиками
17:26 Участница гонок на «Гелендвагене» оправдана по делу о штрафе
17:21 РПЦ освятила бассейны Приморского океанариума
17:10 В Германии задумались о привязке пенсионного возраста к продолжительности жизни
17:08 В Самаре после Парада памяти упал в реку Як-52
17:03 «Доктор Стрэндж» за первый уикэнд собрал половину бюджета
16:44 В Думе подтвердили ограничение использования служебных машин
16:42 По факту нападения на журналиста Пасько в Барнауле возбуждено уголовное дело
16:28 Кудрин предрек двукратный рост российской экономики за 20 лет
16:27 В Шереметьево задержан подозреваемый в убийстве чемпиона по кикбоксингу
16:22 В Екатеринбурге не согласовали «митинг натуралов»
16:14 Клинтон опередила Трампа в опросах за день до выборов
15:56 СМИ рассказали о начале разработки закона по запуску Brexit
15:50 Samsung Galaxy S8 получит искусственный интеллект
15:43 В Совете Федерации поддержали концепцию проекта бюджета-2017
15:25 Казахстанский бизнесмен получил 21 год за попытку государственного переворота
15:15 Песков прокомментировал слова Васильевой о мифологизации истории
15:08 Песков прокомментировал сообщения о желании Орнеллы Мути стать гражданкой РФ
15:01 Песков назвал схоластикой слухи о переносе президентских выборов
14:53 Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море
14:50 Песков переадресовал вопрос помощи иракским курдам в МИД РФ
14:49 В Кремле допустили ужесточение наказания живодерам
14:32 Прокуратура Волгограда не нашла состава преступления в сборе мусора в российский флаг
14:26 В Кремле опровергли попытку устроить переворот в Черногории
14:09 Анкара обвинила в расизме противников присоединения Турции к ЕС
13:53 Саакашвили заявил об уходе в отставку
13:51 Получены цветные изображения на электронном микроскопе
13:51 В Москве у жилого дома обнаружили два снаряда времен войны
13:49 В Киеве заявили об обнаружении в море российского беспилотника
13:42 Forbes назвал Романа Абрамовича налоговым резидентом России
13:41 Лидер ИГ бежал из Мосула
13:20 Московские аэропорты опровергли задержки авиарейсов из-за погоды
13:12 Президент Филиппин заявил об отмене сделки по закупке оружия у США
12:57 В Москве за сутки зафиксировали более 560 ДТП
12:44 «Антихакерский центр» для оборонных предприятий появился в России
12:37 Законом о личном банкротстве за год воспользовались чуть более тысячи человек
12:27 Экспертиза «Полит.ру»: Соцсети ожидают победы Радева на выборах президента Болгарии
12:21 В Нидерландах разработали аналог пакета Яровой
12:11 СМИ рассказали об издевках российских летчиков над пилотами НАТО
12:06 Сайт WikiLeaks атаковали хакеры
11:53 На Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года
11:52 В Одессе договорились о выводе российской группировки из Приднестровья
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.