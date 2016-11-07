Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one

Национальный банк Украины запретил использовать на территории страны четыре платежные системы: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one, передает сайт украинского телеканала UBR.

«В связи с тем, что правила использования электронных денег указанных выше торговых марок Национальным банком Украины не согласовывались, оказание услуг с использованием этих торговых марок пользователям запрещено», — говорится в сообщении регулятора. При этом, данным документом Нацбанк Украины согласовал использованиевнутригосударственной работы системы WebMoney.UA.

В «Яндекс.Деньги» и Qiwi заявили, что они не работают на территории Украины, отмечает RNS.

Однако «Коммерсантъ» отмечает, что в пресс-службе «Яндекс.Денег» рассказали, что сервис компании работает по лицензии Центробанка России в соответствии с законодательством РФ по всему миру, то есть везде, где есть интернет.

В компании подчеркнули, что не могут контролировать, «как соотносится использование сервиса с законодательством той или страны: в каждом государстве свои законы, знать и соблюдать которые — обязанность граждан этих стран».

Напомним, в октябре целый ряд россиийских платежных систем попал под новые санкции Украины. Среди них, в частности, «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим».