В Курске срубили поклонный крест на месте массовых репрессий

В Курске неизвестные срубили деревянный крест, установленный в парке Солянка на месте захоронений жертв массовых репрессий. Также был осквернен памятник священнику, сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Полицейские собрали улики и зафиксировали следы злоумышленников, ведутся их поиски.

Как уточняет издание Moe-kursk.ru, вандалы частично разрушили памятник священнику Василию Пинаеву, расстрелянному в урочище Солянка в 1937 году.

Личности вандалов, сообщает сайт, пока не установлены.