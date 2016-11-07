Глава Минобрнауки заверила в необходимости мифов в истории

Министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала о роли мифологизации в исторической науке. Она считает, что это необходимая, неотъемлемая часть. Об этом пишет «Интерфакс».

«Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться», — пояснила Васильева.

Говоря о подвиге 28 панфиловцев, она подчеркнула, что считает это событие историческим фактом. «Я чту учителей», — отметила министр.

Васильева выразила и свое отношение к Иосифу Сталину. По ее словам, он — человек, «тирания которого очевидна», который ответственен за политические репрессии.

«Но при этом мы должны согласиться, что этот человек — государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой», — добавила Васильева.

Однако она отметила, что «Сталин как прагматик прекрасно понимал, что впереди страшная война и нужна мобилизация, в том числе и духовная. Отсюда картины в кино, отсюда поэмы и фильмы об Александре Невском и Иване Грозном».

Напомним, что Ольга Васильева стала министром образования и науки РФ в августе 2016 года.