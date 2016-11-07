Казахстанский бизнесмен получил 21 год за попытку государственного переворота

Тохтар Тулешов— казахстанский бизнесмен, экс-владелец завода «Шымкентпиво» — приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за подготовку госпереворота в стране. Согласно приговору, Тулешов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судью Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Ербола Ахметжанова.



Бизнесмену пожизненно запрещается занимать руководящие должности в общественных и коммерческих организациях. Суд также лишил Тулашова звания полковника и обратился к главе Казахстана с просьбой лишить его ордена «Курмет».

Срок отбывания наказания по делу решено исчислять с 30 января 2016 года, с учетом срока временного содержания под стражей.

Напомним, Тулешов планировал насильно сменить власть в стране. Он стоял за акциями протеста, прошедшими в Казахстане весной 2016 года. Сторонниками бизнесмена выступали высокопоставленные чиновники страны.