Участница гонок на «Гелендвагене» получила 40 часов обязательных работ

Мировой суд в Москве приговорил участницу скандальных гонок с полицией на «Гелендвагене» Мару Багдасарян к 40 часам обязательных работ. Такое наказание назначено за неуплату штрафа за нарушение ПДД, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мировой суд оправдал ее по делу о неуплате штрафа. Оказалось, что всего суд рассматривал 51 неуплаченный Багдасарян штраф и оправдал ее лишь по первому эпизоду.

Если Багдасарян будет уклоняться от обязательных работ, ей, согласно решению суда, могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или взять под арест.

«Я уже три года живу по другому адресу, а штрафы идут по месту прописки. Когда я их увидела, то они были уже просроченные. Я признаю вину, что вовремя не оплатила данный штраф», — заявила известная в Москве стритрейсер.