Перерезавшая промальпинисту трос жительница Подмосковья получила 3,5 года колонии

Жительница Подмосковья Людмила Фадеева, перерезавшая трос промышленному альпинисту, признана виновной в покушении на убийство. Суд города Видное приговорил ее к трем годам шести месяцам колонии общего режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

31 января 50-летняя Фадеева находилась в своей квартире в поселке Новодрожжино, когда заметила, что телевизор стал плохо принимать сигнал. Она решила, что помехи выхвали действия промышленного альпиниста, который занимался благоустройством фасада ее дома.

Женщина вышла на балкон своей квартиры на восьмом этаже и кухонным ножом перерезала веревку, на которой держался альпинист.

Рабочий пролетел до первого этажа, где сработал страховочный трос. Травм он не получил.

Действия Фадеевой квалифицировали по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».