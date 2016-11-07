Появилось видео убийства кикбоксера в Москве

МВД России распространило кадры с камеры видеонаблюдения в Москве, на которых виден момент убийства двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова.

Убийство было совершено накануне вечером. Подозреваемый в преступлении был задержан сегодня при попытке вылететь в Баку.

На записи видно, как из припаркованной машины на землю вываливается человек. Находившийся рядом с ним мужчина скрывается с места преступления.