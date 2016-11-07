WikiLeaks опубликовал еще восемь тысяч писем Нацкомитета Демократической партии США

8263 электронных письма Национального комитета Демократической партии (НКДП) США опубликовал WikiLeaks. Об этом сообщается в Twitter организации.

Напомним, 25 августа основатель и главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что собирается опубликовать «значимую» информацию, связанную с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон до дня выборов. 22 июля уже были опубликованы 19252 электронных письма и 8034 приложения.

30 октября опубликовал 24-ю часть переписки помощников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и уличил ее в связях с банкирами.