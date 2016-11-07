07 ноября 2016, 10:24
WikiLeaks опубликовал еще восемь тысяч писем Нацкомитета Демократической партии США
8263 электронных письма Национального комитета Демократической партии (НКДП) США опубликовал WikiLeaks. Об этом сообщается в Twitter организации.
RELEASE: 8263 new emails from the DNC #DNCLeak2 #feelthebern #imwithher #demexithttps://t.co/ftwH5t57lj pic.twitter.com/EljYHE0n9E— WikiLeaks (@wikileaks) 7 ноября 2016 г.
Напомним, 25 августа основатель и главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что собирается опубликовать «значимую» информацию, связанную с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон до дня выборов. 22 июля уже были опубликованы 19252 электронных письма и 8034 приложения.
30 октября опубликовал 24-ю часть переписки помощников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и уличил ее в связях с банкирами.
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