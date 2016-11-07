В Самаре после Парада памяти упал в реку Як-52

МЧС России по Самарской области проинформировало о чрезвычайном происшествии на реке Татьянка, где в 12:00 совершил вынужденную жесткую посадку на воду самолет Як-52, участвовавший в проведении Парада Памяти. Обеспечивающие безопасность на воде сотрудники ГИМС спасли двух пилотов авиасудна.

«Обоих пилотов спасли сотрудники Государственной инспекции маломерных судов: они стояли на дежурстве неподалеку, обеспечивали безопасность парада и первыми прибыли на место происшествия, вытащили пилотов, доставили их на базу, переодели их в теплую одежду», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы МЧС.

По предварительным данным, причиной ЧП стало обледенение винта самолета.

К месту происшествия выдвинулись дежурные спасательные службы. До конца дня 7 ноября планируется поднять самолет из воды.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ заявили, что по факту происшествия следователи начали проверку, передает ТАСС.

Напомним, 7 ноября на площади имени Куйбышева в Самаре прошел Парад памяти, посвященный 75-летию военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года.

