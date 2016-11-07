Ярош заявил о готовности штурмовать администрацию Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош заявил о готовности отдать приказ украинским националистам на штурм администрации президента страны Петра Порошенко в случае полного предательства властями национальных интересов. Об этом Ярош рассказал в интервью «Украинской правде».

«Революция не завершена. Мы начали процесс в 2013 году на Майдане, но до сих пор не реализованы те идеи, за которые мы стояли. Если власть тотально предаст национальные интересы, то я использую все свои возможности для того, чтобы ее убрать и привести на этот раз уже нормальных людей», — сказал Ярош.

Он отметил, что желательно проводить революцию мирным путем, а насилие — это крайняя форма борьбы.

Ранее сообщалось о подготовке партией Юлии Тимошенко «нового Майдана». Предполагалось, что поводом станут высокие тарифы на услуги ЖКХ. СМИ сообщали о закупке от 300 до 500 палаток партией «Батьковщина» для использования в массовых акциях.

Напомним, что в результате массовых акций протеста в Украине зимой 2013-2014 годов в стране сменилась власть. Президент страны Виктор Янукович вынужден был бежать.