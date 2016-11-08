Amnesty International урегулировала вопрос об аренде помещения в Москве

Российское представительство правозащитной организации Amnesty International обратится к московским властям с просьбой заключить новый договор аренды помещения по прежнему адресу, передает РИА Новости со ссылкой на главу отделения AI в России Сергея Никитина.

Он рассказал, что накануне встречался с главой департамента горимущества Москвы Владимиром Ефимовым и обменялся с ним мнениями о сложившейся ситуации.

«Мы договорились о том, что я напишу заявление с просьбой о заключении нового договора аренды», — пояснил Никитин.

По его словам, подписание нового договора об аренде неизбежно, ведь старый был аннулирован. Никитин выразил надежду на то, что проблема с офисом Amnesty International в Москве будет решена в ближайшее время.

Напомним, ранее глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заверял, что закрытие московского офиса Amnesty International — это сугубо бюрократическая проблема, связанная с документами, поэтому работа правозащитной организации в России возобновится в ближайшее время.

Напомним, департамент горимущества Москвы заявил, что Amnesty International не оплачивала аренду офиса, тогда как в самой организации заверяют во внесении всех платежей.