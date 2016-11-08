Приднестровье возразило против ухода российских военных

Власти непризнанной республики Приднестровье возразили против вывода из региона российских войск, передает ТАСС со ссылкой на приднестровского лидера Евгения Шевчука.

По его словам, российская группа войск «играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре» и «представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают многие специалисты в мире».

Шевчук отметил, что присутствие российских военных в Приднестровье является «гарантией мира и стабильности» в регионе.

Напомним, ранее главы министерств обороны Молдавии Анатол Шалару и Украины Степан Полторак провели в Одессе переговоры, по итогам которых решили открыть «зеленый коридор» для вывода российских войск из Приднестровья.

Еще одна аналогичная встреча — с целью завершить обсуждение и составить список этапов проведения операции по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ с приднестровской территории — состоится до конца года.

Затем официальный Кишинев собирается «обратиться в международные организации, для того что бы они оказали влияние на руководство РФ и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации».