Подозреваемый в изнасиловании девочки американец арестован в Москве

Нагатинский суд Москвы вынес решение об аресте гражданина США Джеймса Винсента Вилгуса 1969 года рождения, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки-подростка. Об этом пишет «Интерфакс».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января», — цитирует агентство судью.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме. Задержанный накануне американец свою вину не признает.

«1 ноября мужчина в лифте жилого дома по улице Липецкой в Москве совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера. По подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин США», — сообщала пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и грозит Вилгусу лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.