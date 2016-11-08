Автомобиль следивших за Немцовым ездил по Москве после их ареста

Легковая машина «ЗАЗ Chance», на которой, как полагает следствие, убийцы следили за политиком Борисом Немцовым, была замечена в столице уже после ареста транспортного средства. Такие данные прозвучали на слушаниях по делу об убийстве Немцова в Московском окружном военном суде, передает РИА Новости.

«После того, как опознанный свидетелем автомобиль ЗАЗ был осмотрен 1 марта, он продолжает передвигаться и фиксировался камерами — 5 марта, 6 марта и 13 марта 2015 года в разных районах Москвы», — заявил адвокат Марк Каверзин, защищающий подозреваемого в непосредственном убийстве Заура Дадаева.

В ходе слушаний суд устанавливал, как был приобретен автомобиль, а также кто и когда использовал его для слежки за Немцовым.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздним вечером 27 февраля 2015 года. Вскоре были задержаны предполагаемые исполнители убийства: Заур Дадаев, Хамзат Бахаев (по версии прокуратуры, должен был укрыть преступников после покушения), Темирлан Эскерханов (слежка за Немцовым), а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

В отдельное производство выделено дело предполагаемого организатора убийства — Руслана Мухудинова, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.