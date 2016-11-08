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08 ноября 2016, 15:23
Еврокомиссия Евросоюз Турция

В Еврокомиссии констатировали отдаление Турции от ЕС

Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер
Фото: consilium.europa.eu

Турецкие власти все дальше отдаляют свою страну от Евросоюза. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в бельгийском Колледже Европы, передает ТАСС.

По словам политика, если ЕС не предоставит Турции безвизовый режим, то вина за это будет лежать на президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане.

Сегодня же внешнеполитическое ведомство ЕС сделало заявление, в котором призвало Турцию «защитить свою парламентскую демократию, в том числе соблюдение прав человека, верховенство права, основные свободы и права каждого на справедливый суд» (цитата по Reuters).

Также страны ЕС призвали Анкару выполнять свои обязательства как страны-кандидата в Евросоюз.

9 ноября ЕС должен опубликовать ежегодную оценку успехов кандидатов на вступление.

Критику Евросоюза вызывают аресты лидеров оппозиции и журналистов в Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, увязала возможность вступления Турецкой республики в ЕС с соблюдением там прав человека.

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