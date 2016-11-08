Участница гонок на «Гелендвагене» получила 40 часов работ по пятому делу о неуплате штрафов

Мировой судебный участок московского района Аэропорт назначил участнице гонок на «Гелендвагене» Маре Багдасарян наказание в виде 40 часов обязательных работ. Это решение было вынесено по пятому делу о неуплате штрафов за нарушения. Всего в ее отношении было заведено 51 административное дело за неуплату штрафов ПДД. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мне очень тяжело в спецприемнике, я все осознала, и не буду допускать этого впредь», — пообещала Багдасарян.

Ее адвокат Алена Гарма подтвердила, что подзащитная готова нести ответственность за нарушения и оплачивать штрафы, но просила впредь не назначать ей наказание в виде административного ареста.

Багдасарян признала свою вину и раскаялась. Накануне она заявила, что в состоянии оплачивать штрафы, так как ее содержит отец.

Отметим, что суд признал девушку виновной по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).