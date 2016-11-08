В соцсетях написали о посадке президентских вертолетов в центре Москвы

Журналист Сергей Смирнов написал в Twitter о том, что возле станции московского метро «Бауманская» приземлились три вертолета со знаками принадлежности к управлению делами президента на бортах.

На садовом перевернулся правительственный лимузин с корги Шувалова. Перекрытия, оцепление, вертолеты — Theodore Roosevelt (@Svobodniy_nick) 8 ноября 2016 г.

Пользователи соцсетей также сообщили, что при этом полицейские оцепили часть автомобильной дороги между станциями «Курская» и «Бауманская», а прохожих отгоняли от оцепления словами «работает ФСО».

@martin_camera сами не понимаем! Вертолеты управделами президента менты всех отгоняют и говорят "работает ФСО" — Смирнов (@sssmirnov) 8 ноября 2016 г.

«Газета.Ru» обратилась за комментариями в ФСО, однако там издание переадресовали в администрацию президента РФ.