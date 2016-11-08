Поклонская опровергла запрет публичных выступлений от ЕР

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила журналистам, что не получала указаний от фракции «Единой России» о том, чтобы ограничить свою публичную активность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я высказываю свое личное мнение, поэтому об этих заявлениях мне не известно. Может, кому-то об этом известно больше, может другая какая-то Поклонская есть?» — сообщила парламентарий.

О том же заявили и во фракции ЕР. Новость о запрете Поклонской на медийную активность опубликовало ранее издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к руководству фракции ЕР.

Сегодня же выяснилась причина блокировки страницы Поклонской в Facebook. Как заявил радиостанции «Говорит Москва» помощник депутата, после регистрации на Facebook на страницу Поклонской подписались за день более 5 тысяч человек, и соцсеть запросила верификацию аккаунта. «Проверят документы и после этого страницу откроют», — отметил помощник.

Также Поклонская сегодня пообещала сходить на спектакль «Горе от ума». Ранее она во время эфира на радио приписала фразу «служить бы рад, прислуживаться тошно» Суворову.

«Я с удовольствием пойду на спектакль в театр, вот появится возможность. <…> Как только появится свободная минуточка, обещаю сходить в театр», — заявила Поклонская.