Прокуратура нашла оскорбительной статую Будды в новокузнецком баре

Прокуратура Кемеровской области провела проверку Buddha Bar в Новокузнецке и выявила нарушения законов о рекламе и свободе вероисповедания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

В прокуратуру с просьбой проверить бар обратилась некая гражданка. Прокуроры обнаружили в баре статую Будды и «фотографии, которые для лиц, исповедующих буддизм, являются оскорбительными».

В самом заведении продают спиртные напитки и табачную продукцию, а также проводят развлекательные вечера, говорится в сообщении.

После прокурорской проверки генерального директора заведения обязали в течение месяца устранить нарушения.