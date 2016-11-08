В Москве через дыру в заборе вытащили 13 тонн икры

В Москве с одного из предприятий было похищено 13 тонн красной икры стоимостью 23,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Компания располагается на 3-й Магистральной улице. Кража была совершена через ранее пробитый проем в бетонном заборе. Грабители проникли на территорию предприятия и проделали отверстия в стенах трех находившихся рядом контейнеров. Им удалось украсть пластиковые куботейнеры с красной икрой по 11 кг и 13 кг, общая масса которых составила 13 тонн.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.