Башкирским детям предложили вместо походов с топором по лесу учиться в интернате

Заместитель министра образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что его ведомство предложит родителям пятерых детей, которые с топорами против диких зверей ушли через лес в школу, перевести их в школу-интернат. Об этом он сообщил РИА Новости.

Речь идет о видео, на котором несколько детей в Бурзянском районе идут в школу через лес. Они несут с собой топоры, чтобы защититься от медведей, волков и кабанов.

Прокуратур Башкирии начала проверку и выяснила, что дети живут в деревне Верхний Нугуш, в которой закрыты средние и старшие классы школы. Поэтому старшеклассники вынуждены ходить в деревню Галиакперово, расположенную на расстоянии около 10 километров.

«К декабрю в селе Старосубхангулово Бурзянского района закончится строительство интерната при средней школе. Мы предложим законным представителям детей перевести их на учебу туда, где они смогут жить в хороших условиях и не тратить время на дорогу в школу», — пояснил Хажин агентству.