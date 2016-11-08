Трамп отвоевал у Клинтон штат поклонников демократов

Американское издание Slate обнародовало неофициальный предварительный прогноз, основывающийся на данных предварительного голосования на выборах президента США в некоторых штатах.

По данным издания, во Флориде, Огайо и Неваде (эти три штата фигурируют в списке ключевых для итогов выборов) лидирует кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Во Флориде за нее якобы проголосовали примерно на 100 тысяч человек больше, чем за ее конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа (общее число участников досрочного голосования в этом штате составляет 3,7 млн человек).

В Неваде Клинтон поддержали около 32 тысяч избирателей из около 594 тысяч проголосовавших, в Огайо — 53 тысячи человек из порядка 1,32 миллиона.

В штате Колорадо кандидат-демократ набрала 46,3% досрочных голосов, а ее соперник — 43,6%.4

При этом Дональд Трамп неожиданно вышел в лидеры на досрочном голосовании в Пенсильвании: этот штат обычно поддерживает демократов, и на прошлых президентских выборах 51,9% голосов выборщиков там были отданы представлявшему Демократическую партию Бараку Обаме. При этом Пенсильвания относится к числу штатов, результаты голосования в которых крайне важны для итогов выборов в целом.

По данным Slate, из 199 тысяч проголосовавших досрочно жителей Пенсильвании 99 тысяч человек поддержали Трампа, а Клинтон — 85 тысяч человек.

Отметим, что публикация прогнозов до закрытия избирательных участков разрешена в США впервые за много лет. Негласный запрет на это был введен после выборов-1980, когда пресса еще до окончания голосования в некоторых штатах заявила о победе Рональда Рейгана, и его соперник Джимми Картер заранее признал себя проигравшим — хотя на тот момент многие американцы даже не успели сделать свой выбор.