Смерть коменданта дипмиссии РФ в Нью-Йорке признали естественной

На теле скончавшегося сегодня утром на работе дежурного коменданта генерального консульства России в Нью-Йорке не обнаружено признаков насильственной смерти, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение дипломатической миссии.

«Допущенный в генконсульство американский врач однозначно констатировал отсутствие каких-либо признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время медики продолжают выяснять причину, по которой скончался сотрудник дипмиссии.

Между тем телеканал NBC New York сообщал, что 63-летний мужчина был обнаружен на рабочем месте с травмой головы.

Ранее стало известно, что полиция Нью-Йорка начала расследование в связи со смертью работника российского генконсульства.