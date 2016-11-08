СК заочно предъявил обвинения двум украинским командирам

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум командирам подразделений вооруженных сил Украины: подполковникам Василию Зубаничу и Михаилу Прокопиву. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлану Петренко.

«Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК», — рассказала Петренко.

Напомним, что в ходе расследования сотрудникам СК удалось установить причастность командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и командира 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады к артиллерийским обстрелам гражданского населения в Донбассе.

В структуре СК РФ было создано специализированное управление по расследованию военных преступлений в Донбассе еще в 2014 году. За это время следователями возбуждено несколько десятков уголовных дел, в которых, в частности, фигурируют занимающие высокие посты чиновники Украины.