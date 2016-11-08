Лавров опроверг слухи о заинтересованности России в «заморозке» конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Потсдамских встречах» в Фонде публичной дипломатии имени Горчакова, опроверг обвинения в замораживании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждения, что будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком замороженном состоянии навсегда. Это попытки свалить проблему с больной головы на здоровую», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка.

«Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя совершенно конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы», — добавил министр.

Напомним, 24 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае отказа от минских договоренностей существует два сценария развития событий — военное решение конфликта и открытое наступление на Россию.

28 октября постпред США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниел Байер обвинил Россию в продолжении поставок оружия и военнослужащих в Донбасс.