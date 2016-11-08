В Нью-Йорке умер сотрудник российской дипмиссии

В консульстве России в Нью-Йорке скончался технический сотрудник дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Вашингтоне.

Там заявили, что причина смерти выясняется, тело увезли в морг.

О том, что на территории российского консульства был найден труп, ранее сообщил телеканал NBC New York. По данным телеканала, рано утром было обнаружено тело 63-летнего мужчины с травмой головы.