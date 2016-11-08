ВС вернул судимость экс-главкому Сухопутных войск

Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции о снятии судимости с бывшего главкома Сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина. Дело о снятии судимости направлено на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд уже признавал незаконным смягчение приговора Чиркину по основному делу о требовании взятки за выделение квартиры военному.

Заседание по этому делу назначено на 18 ноября.

Бывшего главкома в августе 2015 года посадили на пять лет за взятку, однако апелляционная инстанция изменила его статью на мошенничество и уменьшила наказание до штрафа. Чиркин был освобожден из-под стражи, впоследствии суд досрочно снял с него судимость.