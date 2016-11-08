Во Франции установили координатора терактов в Париже и Брюсселе

Французские полицейские подозревают бельгийца марокканского происхождения в координации терактов в Париже и Брюсселе. Об том пишет AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Скорее всего, речь идет о боевике, известном под псевдонимом Абу Ахмад. Его настоящее имя Усама Атар. 32-летний мужчина является кузеном братьев Аль-Бакрави, которые подорвали себя 22 марта 2016 года в Брюсселе. Уже тогда Атар попал под подозрение спецслужб.

Источники агентства сообщают, что он является единственным установленным лицом, координировавшим теракты в Париже и Брюсселе.

Неизвестно, где Атар находится сейчас, предположительно, он скрывается в Сирии. Также следствию не удалось точно выяснить, откуда он руководил атаками террористов.