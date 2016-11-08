08 ноября 2016, 20:29
В Кремле прокомментировали посадку президентских вертолетов на «Бауманской»
Посадка трех вертолетов в районе станции метро «Бауманская» в центре Москвы не связана с перемещениями президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на администрацию главы государства.
Также в Минобороны заявили, что не имеют отношения к посадке вертолетов.
О том, что три вертолета с надписью «Россия» на бортах сели на «Бауманской», сообщили пользователи соцсетей.
Нечто странное происходит в Москве в р-не станций м. Бауманская и Курская. Прилетели 3 вертолета, много полицейских https://t.co/229tpF1wVt pic.twitter.com/NFS9r6TNHO— Mages Queen (@_mages_queen_) 8 ноября 2016 г.
В центре Москвы вблизи станций метро "Бауманская" и "Курская" сели военные вертолеты, всё перекрыто, куча полиции... https://t.co/88nWISDDJl pic.twitter.com/hsN7pZrGzi— Захар Есин (@sipqex) 8 ноября 2016 г.
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