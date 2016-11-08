Макфол рассказал о прагматизме Клинтон в отношении России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в случае победы будет проводить прагматичную политику в отношении России. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал бывший посол США в России, соратник Клинтон Майкл Макфол.

«Очень важный момент по поводу того, как она смотрит на двусторонние отношения. Она никогда не стремилась к улучшению отношений с какой-либо страной. То есть она не будет президентом, который скажет: "Моя цель улучшить отношения с Россией". Вместо этого она скажет: "В отношениях с Россией я хочу достигнуть цели А, цели В и цели С". А потом она подумает, с помощью какой стратегии и инструментов достичь этой цели», — сообщил Макфол.

«Я твердо уверен в том, что именно таким будет подход к внешней политике в целом, не только к России, но и к другим странам», — добавил он.

Бывший дипломат отметил, что прямой военный конфликт двух стран маловероятен. По его словам, главный соперник Клинтон на выборах Дональд Трамп хочет «напугать американских избирателей тем, что Хиллари Клинтон якобы начнет войну с Россией. Это абсурдно и совершенно не совпадает с реальностью. Только сумасшедший начал бы войну с Россией!».