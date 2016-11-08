Москалькова поддержала перевод Дадина из колонии в Карелии

Проверка заявления активиста Ильдара Дадина на пытки в колонии закончится через неделю-полторы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

Она также отметила, что ФСИН пока не принимала решения о его переводе из колонии в карельском Сегеже в другую колонию.

«Решение со стороны ФСИН пока не принято. Идет доследственная проверка, прокурорская проверка, и я запросила материалы, по каким причинам он был водворен в штрафной изолятор», — отметила Москалькова.

Омбудсмен также сообщила, что, по ее мнению, Дадина лучше перевести ближе к московскому региону, где живет его семья.

«Мое мнение — его целесообразно переместить ближе к семье», — сказала она.

В колонии, где содержится Ильдар Дадин, удалили записи с камер видеонаблюдения месячной давности — Настя (@smklx) 8 ноября 2016 г.

Дадин получил 2,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения акций протеста.

1 ноября его жена Анастасия Зотова сообщила, что в колонии ее мужа избивают и унижают. Позже появилось письмо самого Дадина о пытках.

Оно вызвало большой резонанс, содержанием активиста под стражей заинтересовались, в том числе, в Кремле.