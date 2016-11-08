Источник в администрации Порошенко сообщил дату увольнения Саакашвили

Указ об увольнении Михаила Саакашвили с должности губернатора Одесской области будет подписан президентом Украины Петром Порошенко 9 ноября. Об этом телеканалу «Громадське ТВ» сообщил источник в администрации Порошенко.

По его словам, указ об увольнении будет готов в среду, когда президент вернется из командировки в Словакию.

По данным источника, отставка готовилась еще летом, «но во время личной встречи Саакашвили и президента были достигнуты договоренности, что она откладывается из-за личных обязательств Саакашвили».

В частности, речь шла о строительстве трассы Одесса — Рени и запуске «единого окна» госуслуг в Одесской области.

«Ничего из этого не было выполнено. Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее, сам подал в отставку, а не был уволен», — заявил собеседник телеканала.

Накануне Саакашвили сообщил, что увольняется с должности губернатора.