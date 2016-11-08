В ВШЭ отметили «структурную деградацию» экономики РФ

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили о «структурной деградации» российской экономики. Они считают, что сырьевые сектора достигли исторических максимумов, при том, как в несырьевых отмечаются отрицательные или ровные тенденции. Об этом пишет РБК со ссылкой на находящийся в распоряжении агентства бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», составленный в ВШЭ.

Там отмечают, что в третьем квартале индекс базовых отраслей вырос на 0,4% ко второму кварталу, однако, пишут в ВШЭ, «почти весь вклад был обеспечен сырьевыми секторами, динамика которых почти никак не связана с общим состоянием экономики; более того, в последующие кварталы их вклад с большой вероятностью будет негативным».

Отмечается усиление «рентного уклона» экономики РФ. Так, в третьем квартале 2016 года в экономике России выросли лишь три сектора: сельское хозяйство — на 6,6%, добыча полезных ископаемых — на 3,6%, грузооборот — на 3,4%. Остальные показали снижение.

За время кризиса в среднем сырьевые сектора выросли на 4%, а несырьевые упали на 9,3%.



Аналитики выразили уверенность, что в 2017 году ситуация нормализуется. Однако, на 2016 год сохраняется прогноз падения ВВП.