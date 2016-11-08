В МЭР предрекли минимальное влияние выборов в США на курс рубля

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что сегодняшние президентские выборы в США не окажут существенного влияния на курс рубля и российский финансовый рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что будет какое-то значительное влияние», — заявил министр журналистам.

Он привел в пример ситуацию с голосованием по выходу Великобритании из ЕС. Там влияние, по его словам, «оказалось минимальным».

«То же самое, я думаю, будет с американскими выборами. Возможно какое-то короткое колебание, но потом все успокоится. Влияние будет минимальное», — отметил глава МЭР.