Вице-президент РСТ назвал среднюю стоимость тура в Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Борзыкин предположил, что после возобновления авиасообщений с Египтом стоимость бюджетного тура на человека составит 30 тысяч рублей на человека. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала «Россия 1».

Борзыкин сообщил, что в течение недели после возобновления сообщения между странами туроператоры смогут отправить в Египет первые группы россиян.

«Египет интересен как раз бюджетным предложением. (Стоимость путевки будет) в районе 30 тысяч (рублей) — это такой бюджетный тур на человека с перелетом, это та золотая середина. Что-то будет ниже, а что-то будет выше — четыре, пять звезд будет дороже», — сказал он.

Напомним, после катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, жертвами которой стали 224 человека, Россия приостановила воздушное авиасообщение с Египтом.