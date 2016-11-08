В США досрочно проголосовали почти 43 млн американцев

Досрочно проголосовали на выборах в США уже более 42,8 млн американцев, сообщает информационный ресурс United States Election Project.

Данные, использованные в исследовании, предоставлены агентством АР, отмечается на сайте ресурса.

Известно, что наибольшее число избирателей приняли участие в досрочном голосовании в штате Флорида - 6,4 млн человек. Голосование было проведено как лично, так и по почте.

Уже около 4 млн избирателей отдали свои голоса в Калифорнии, 4,5 млн — в Техасе.

Обычно в США досрочная явка составляет десятки процентов от общего числа проголосовавших. Ранее стало известно, что действующий президент США Барак Обама проголосовал на избирательном участке в Чикаго 7 ноября.

Выборы президента США пройдут 8 ноября.