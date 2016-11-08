Посольство США ответило на претензии МИДа о доступе дипломатов на выборы

Пресс-секретарь американской миссии в России Мария Олсен назвала необоснованным утверждение Москвы об ограничении властями США доступа российских наблюдателей на избирательные участки. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Утверждения российской стороны о том, что власти США мешают осуществлять наблюдение за выборами просто необоснованны», — пояснила Олсен, комментируя позицию МИД РФ.

Она подтвердила получение ноты 26 октября и отметила, что российские дипломаты, включая сотрудников дипмиссий РФ в США, были приглашены на избирательные участки 8 ноября в составе миссии ОБСЕ. «Россия решила не участвовать (в миссии)», — заметила Олсен.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что ограничение доступа российских наблюдателей на избирательные участки США неприемлемо, и заявил, что «выводы сделаны».

В качестве «зеркальных» мер российское ведомство направило ноту в американское посольство, в которой объявило о нежелательном присутствии дипломатов из США на всех предстоящих в РФ выборах.