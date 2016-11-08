Совфед опроверг возможность укрупнения регионов

Глава комитета Совета федерации по региональной политике Дмитрий Азаров опроверг изучение в парламенте вопроса возможного укрупнения регионов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни о какой разработке этого вопроса на федеральном уровне речи не идёт, в документах к последнему заседанию Совбеза, обсуждавшему социально-экономическое развитие субъектов Федерации, этот вопрос тоже не упоминался»,— отметил сенатор.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщал, что, согласно данным фонда «Петербургская политика» за октябрь, вопрос укрупнения российских регионов оказался на шестом месте в числе наиболее значимых событий региональной политики. Подобная мера, как заявили аналитики, может быть предпринята из-за экономической несамостоятельности субъектов.