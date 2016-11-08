С траулера «Новоульяновск» эвакуированы двое пострадавших

8 ноября в 10:20 по местному времени были пересажены на судно «Катаево» двое пострадавших при пожаре членов команды траулера «Новоульяновск». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасательный корабль доставит их в Магадан к ночи 9 ноября. Также стало известно, что началась буксировка пострадавшего от взрыва и пожара «Новоульяновска» судном «Аркадия». Из-за прохождения над территорией Сахалинской области циклона буксировка будет производиться в северном направлении. После выхода с территории циклона судно будет доставлено в один из портов на побережье Охотского моря.

Напомним, 7 ноября СМИ сообщили, что Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по фактам взрыва и пожара на траулере «Новоульяновск» в Охотском море. В 3 часа утра 7 ноября на борту судна произошел взрыв картера главного двигателя, повлекший пожар. В результате погиб моторист судна, двое членов экипажа получили ранения. Эвакуация экипажа осложнена неблагоприятными погодными условиями.