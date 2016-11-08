Экспресс «Ласточка» застрял по пути из Москвы в Тверь

Из-за проблем с контактной сетью между Москвой и Тверью остановился скоростной поезд «Ласточка», передает ТАСС со ссылкой на МЧС Московской области. По словам источника в экстренной службе, ЧП произошло в 22:25.

«В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате обледенения контактной сети на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьского направления железной дороги в Солнечногорском районе остановлен электропоезд "Ласточка"», — говорится в сообщении МЧС.

К месту ЧП отправили вспомогательный маневровый поезд, он отбуксировал электричку с пассажирами к станции Клин.

В МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако из-за него возможны перебои в расписании движения поездов по Октябрьской железной дороге.